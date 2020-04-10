В "Слуге народа" заявили, что правительство беспомощное в борьбе с пандемией коронавируса

NewsOne

И ничего не остается, как только оправдываться, искать где-то мизерные средства защиты, и говорить, давайте все подождем дома

Надо признать, что правительство беспомощное в борьбе с эпидемией.

Об этом в эфире программы ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук.

"У меня есть несколько убеждений, которые я хотел бы озвучить. Первое – это то, что да, надо признать, правительство беспомощное в борьбе с эпидемией. И та система, которая, не то что не строилась, а разрушалась десятилетиями у нас в Украине, сейчас это следствие. И ничего не остается, как только оправдываться, искать где-то мизерные возможности за рубежом, имею в виду средства защиты, и говорить, а давайте все подождем дома. По-факту, они говорят, что если мы все начнем массово болеть, мы не спасем вас. Это надо признать, это факт. Такая у нас медицинская система. Здесь нет чего украшать,– сказал Юрий Камельчук.

Так, добавляет нардеп, людям сегодня нужно полагаться только на самих себя, на самодисциплине и на отношение к своему здоровью’я.

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В то же время Юрий Камельчук отметил, что правительство не до конца объясняет граждан много вещей.

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"Не до конца объясняет, почему именно эти меры, на основании каких цифр, где аналитика, сравнения, прогнозирования на ближайший месяц, два, три? Не просто тем, что, а вы знаете, у нас повышается, поэтому надо ограничивать. Ограничиваем вот так, а почему – не объясняем", – отметил нардеп и добавил, что роль власти заключается в том, чтобы успокоить людей и обеспечить их всем необходимым во время пандемии коронавирус.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине 2203 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

Относительно общей картины в мире, то по состоянию на утро 10 апреля количество больных на коронавирус COVID-19 выросла до 1 601 018 человек.