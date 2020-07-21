В "Слуге народа" уверяют, что коалиция существует де-юре и де-факто

Василий Мокан УНИАН

Василий Мокан оценил работу Рады за год на "шесть"-"семь"

Никаких признаков политического кризиса в Украине и оснований для досрочных парламентских и президентских выборов нет.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Василий Мокан.

"Коалиция существует де-юре и де-факто. Де-юре, конечно, здесь никаких сомнений нет – больше 226 значительно, в отличие от предыдущего созыва, когда две фракции не дотягивали до 226. Де-факто для меня является показательным голосование в парламенте за кадровые вопросы, потому что это те вопросы, которые не поддерживаются любыми другими депутатскими фракциями и группами. И последние три голосования показали, что 226 при необходимости фракция "Слуга народа" дает", – отметил нардеп.

Василий Мокан отметил, что никаких признаков политического кризиса он не видит, никаких оснований для досрочных парламентских, а более того – президентских выборов нет.

Парламентарий, подытоживая год работы Верховной Рады, отметил, что поставил бы за деятельность оценку "шесть"-"семь". Василий Мокан отметил, что такую оценку поставил бы в связи с тем, что есть ряд недооцененных с точки зрения актуальности вещей, как вот относительно социально-экономической тематики.

Как сообщалось, накануне председатель ВРУ Дмитрий Разумков выразил надежду, что скандалов с участием "слуг народа" в дальнейшем будет меньше.

Напомним, Дмитрий Разумков заявил, что говорить об утрате доверия украинцев к парламенту рано, и что доверие к любой демократической власти в мире постепенно падает.