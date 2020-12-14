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В "Слуге народа" сообщили, когда состоится встреча парламентариев с представителями украинской делегации в ТКГ

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко Фото из открытых источников

На этой неделе вряд ли удастся встретиться, говорит Александр Корниенко

Встреча народных депутатов с представителями украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) (с ее главой Леонидом Кравчуком или со спикером Алексеем Арестовичем) на этой неделе не состоится из-за заседания ТКГ. Ее следует ожидать на следующей неделе.

Об этом во время брифинга перед заседанием фракции "Слуга народа" заявил глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Александр Корниенко прокомментировал информацию о том, что Комитет ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства решил пригласить на заседание главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука.

"Мы пригласили не просто господина Кравчука, это же не есть какой-то личный с ним разговор... Мы пригласили его как руководителя Трехсторонней контактной группы, и господина Арестовича как спикера этой Трехсторонней контактной группы. Соответственно, на этой неделе мы понимаем, что вряд ли у нас такое "свидание" состоится, потому что будет Трехсторонняя контактная группа следующие три дня заседать. Относительно пятницы – это такой день, не очень удачный для таких деловых свиданий... Поэтому, я думаю, что, возможно, на следующей неделе у нас будет встреча или, соответственно, с Леонидом Макаровичем, или с господином Алексеем Арестовичем, который тоже является полностью компетентным в вопросах Трехсторонней контактной группы, является официальным спикером, внештатным советником", – отметил Александр Корниенко.

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Напомним, глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявлял, что сейчас нет предпосылок для проведения встречи лидеров "нормандской четверки" в 2021 году.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что в 2021 году Украина предложит новые шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. По словам политика, новые действия будут включать в себя "закон о выборах, закон об амнистии, закон об особенностях местного самоуправления", что предполагает и "формула Штайнмайера".

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