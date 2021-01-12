В "Слуге народа" сообщили, когда Рада может назначить Витренко министром энергетики

Телеканал ZIK

Народные депутаты хотят услышать от Витренко план действий по тарифной политике Украины

Верховная Рада будет голосовать за назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики уже в конце января.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Народный депутат отметила: если нынешний и. о. министра энергетики Юрий Витренко предложит какой-то понятный план выхода из "тарифного кризиса", то его шансы на то, чтобы стать первым вице-премьером и полноценным министром энергетики очень сильно вырастут.

"И собственно мы будем возвращаться к голосованию за его кандидатуру уже в конце января, когда будет первое пленарное заседание", – сказала Евгения Кравчук

Сейчас же, продолжила политик, нардепы хотят поговорить не о его кандидатуре, а о плане действий по снижению тарифов на газ в Украине, прежде всего – на транспортировку.

"Господин Витренко имел вчера встречу с президентом Украины и предложил также ряд шагов. Вот мы их тоже хотим услышать", - акцентировала Кравчук.

Напомним, в декабре Кабинет министров Украины назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики и одновременно поручил руководить стратегическим ведомством.

Заметим, с 2014 года Юрий Витренко занимал должность исполнительного директора "Группы Нафтогаз". Однако, несколько месяцев назад он покинул компанию.

А 21 декабря появилось официальное подтверждение того, что Витренко может стать и. о. главы Минэнерго. Он подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики, которая была зарегистрирована в понедельник утром.

Напомним, за несколько часов до назначения Витренко первая заместитель министра энергетики Ольга Буславец опубликовала свое заявление об увольнении с должности, однако комментировать такой шаг отказалась.