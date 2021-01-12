live
Новости » Политика Читати новину українською

В "Слуге народа" сообщили, когда Рада может назначить Витренко министром энергетики

Телеканал ZIK

Народные депутаты хотят услышать от Витренко план действий по тарифной политике Украины

Верховная Рада будет голосовать за назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики уже в конце января.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Народный депутат отметила: если нынешний и. о. министра энергетики Юрий Витренко предложит какой-то понятный план выхода из "тарифного кризиса", то его шансы на то, чтобы стать первым вице-премьером и полноценным министром энергетики очень сильно вырастут.

"И собственно мы будем возвращаться к голосованию за его кандидатуру уже в конце января, когда будет первое пленарное заседание", – сказала Евгения Кравчук

Сейчас же, продолжила политик, нардепы хотят поговорить не о его кандидатуре, а о плане действий по снижению тарифов на газ в Украине, прежде всего – на транспортировку.  

"Господин Витренко имел вчера встречу с президентом Украины и предложил также ряд шагов. Вот мы их тоже хотим услышать", - акцентировала Кравчук.

Новости по теме: Как назначение Витренко в Минэнерго повлияет на цифры в платежках украинцев, – прогноз эксперта

Напомним, в декабре Кабинет министров Украины назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики и одновременно поручил руководить стратегическим ведомством.

Заметим, с 2014 года Юрий Витренко занимал должность исполнительного директора "Группы Нафтогаз". Однако, несколько месяцев назад он покинул компанию. 

А 21 декабря появилось официальное подтверждение того, что Витренко может стать и. о. главы Минэнерго. Он подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики, которая была зарегистрирована в понедельник утром.

Напомним, за несколько часов до назначения Витренко первая заместитель министра энергетики Ольга Буславец опубликовала свое заявление об увольнении с должности, однако комментировать такой шаг отказалась. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Литва может изменить название Беларуси Фильм от Беларуси сняли с отбора на премию "Оскар" Украину предупреждали о подготовке убийства Шеремета во времена Януковича, — экс-работник КГБ Беларуси Лукашенко заявил о готовности возобновить отношения с Украиной
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Новый бунт в США. Тарифный Майдан. Блокировка соцсетей. Игнорирование локдауна | Детали дня | 11.01.21
Требование - снизить тарифы! Дорогие дороги. Языковые баталии | Ток-шоу
Тарифные протесты. Доходы политиков. Подпольная вакцинация. Реформа Супрун | Ток-шоу
Новые карантинные ограничения. Тарифные протесты. Спасительная вакцина | Ток-шоу
Тарифные протесты. Украинцы возвращаются на заработки в ЕС. Нарушение локдауна | # Новости | 11.01.21