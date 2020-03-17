В "Слуге народа" сообщили, когда может состояться следующее внеочередное заседание ВРУ

Давид Арахамия из открытых источников

Арахамия отметил, что за 24 часа все депутаты имели возможность собраться и провести внеочередную сессию

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады Украины может состояться в начале следующей недели. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы перевели всех в так называемый режим дежурства, такого военного, возможно, внутреннего состояния нашего для того, чтобы была полная мобилизация, чтобы за 24 часа все имели возможность, даже если они поехали домой, собраться и провести внеочередную сессию.

Следующая (пленарная сессия, - ред.), я думаю, что может произойти в начале следующей недели, если не случится каких-то форс-мажоров, тогда мы будем делать на этой неделе", - сказал Арахамия.

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Напомним, ранее председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что нардепы будут работать в режиме "полного дежурства в городе".