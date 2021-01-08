В "Слуге народа" рассказали, при каких условиях Рада отправит Кабмин Шмыгаля в отставку

Телеканал ZIK

Сейчас нардепы от партии "Слуга народа" не видят оснований для отставки правительства

Верховная Рада отправит Кабинет Министров в отставку если депутаты будут видеть, что пора сменить правительство, или для этого будут какие-то другие причины.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Елена Мошанец.

Народный депутат отметила, что Верховная Рада Украины не всегда довольна теми действиями, которые совершает Кабинет Министров Украины. Она также подчеркнула, что правительство Шмыгаля не имеет годового иммунитета, поэтому может быть отправлено в отставку в любое время.

"Поэтому, если, скажем так, действительно мы будем видеть, что пора менять правительство, или будут какие – то другие основания для того, чтобы эти изменения произошли, это будет сделано", - сказала Елена Мошанец.

Зато сейчас, продолжила депутат, нет оснований для отставки Кабмина во главе с Денисом Шмигалем.

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Напомним, ранее политтехнолог Тарас Загородний заявил, что действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля на посту могут заменить Игорь Палица, Юлия Тимошенко и даже Владимир Гройсман.

Также сообщали, что в Верховной Раде больше всего претензий депутатов к работе министров образования Сергея Шкарлета, охраны здоровья Максима Степанова, финансов Сергея Марченко, экономики Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и соцполитики Марины Лазебной. При этом позиции премьер-министра Дениса Шмигаля в парламенте оценивают как достаточно уверенные.

Зато эксперты заявляют, что правительство Дениса Шмигаля ведет настоящую тарифную войну со своим народом.