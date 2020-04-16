В "Слуге народа" рассказали, почему нет "весенних" посадок

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский Фото из открытых источников

Вызывает вопросы и профессионализм сотрудников некоторых правоохранительных органов

Глава правоохранительного комитета парламента Денис Монастырский считает одной из причин отсутствия "громких посадок" - процесс реформирования прокуратуры, который начался в конце прошлого года. Об этом говорится в материале издание РБК-Украина.

По его мнению, вызывает вопросы и профессионализм сотрудников некоторых правоохранительных органов. Он считает, что ГБР и НАБУ могли дать результат за отведенное время, ведь "нельзя сказать, что у них был дефицит возможностей".

"Запуская изменение такого элемента в уголовной юстиции как прокуратура, мы должны осознавать, что ее эффективность на этот период падает. Это объективно, ведь процесс реформирования переключает на другие приоритеты", - заявил депутат.

Ранее сообщалось, что следователи ГБР завершили расследование двух уголовных производств в отношении двоих правоохранителей, принявших участие в разгоне Майдана 30 ноября 2013 года.