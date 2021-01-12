В "Слуге народа" рассказали об экстренном совещании фракции с премьером по тарифам

Алексей Устенко Фото из открытых источников

Алексей Устенко отметил, что перед главой правительства поставили жесткие условия

Фракция "Слуга народа" провела экстренное совещание с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по вопросу тарифов.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Алексей Устенко.

"Сегодня было проведено совещание, такое экстренное, фракции "Слуга народа" с премьер-министром. Были поставлены жесткие условия, что проблема должна решиться в ближайшие кратчайшие строки, потому что в противном случае тогда будет поднят вопрос либо отставки, либо еще чего-то. "Чего-то" - это министр энергетики имеет испытательный строк, то, что он - и. о. Помните, что Рада не поддержала его, дала за него всего лишь 186 голосов, и поэтому, конечно, или президент, или премьер-министр будет пробовать подавать еще раз его кандидатуру на согласование Верховной Рады - министра энергетики господина Витренко. И вот возникает вопрос: если он справится с этим кризисом, сможет не просто снизить тарифы от теперешней стоимости на 30%, а вернуть назад и дальше продолжить политику именно снижения тарифов, тогда, действительно, он будет иметь шанс на то, что его назначат, он станет действующим министром энергетики. В противном случае, понятно, никаких шансов у него не будет", – сказал парламентарий.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обещал, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" будет помогать населению сэкономить на счетах за газ, а также напомнил, что украинцы могут самостоятельно выбрать любого поставщика газа дистанционно.

К слову, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов, так, в январе она увеличилась на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн).

Как сообщали, Кабмин имеет два варианта, как снижать тарифы на газ.

Добавим, в Министерстве энергетики Украины предложили с 1 февраля создать "уязвимую" группу потребителей и уменьшить для них цены на газ.

Также сообщали, что в Украине проходят митинги недовольных украинцев, они требуют снижения неоправданно высоких цен на газоснабжение. Протестующие из Херсонской, Львовской, Винницкой областей и Прикарпатья отказываются платить за газ.