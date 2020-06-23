В "Слуге народа" рассказали о двух подходах по отбору кандидатов на местные выборы

Миссия "Слуги народ" остается неизменной – партия имеет целью привести во власть на всех уровнях новых людей

Для отбора кандидатов на местные выборы партия "Слуга народа" будет использовать два подхода – будут привлекаться новые лица и старые политики с хорошей репутацией.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция "Слуги народа") Роксолана Пидласа.

По словам народного депутата, вопрос новых лиц часто обсуждается в "Слуге народа", в частности, в контексте местных выборов. Вместе с тем Пидласа заявила, что партия изменила подходы к отбору кандидатов в мэры городов, городские и областные советы.

"Мы говорим, что здесь будут не только новые лица, а тут будет фактически 2 подхода. Это, во-первых, люди, которые никогда не были в политике, при этом являются успешными управленцами, бизнесменами, врачами и так далее. То есть успешными в своей сфере, которую они могут принести в местную политику", – отметила народный депутат.

Второй подход, который будет использовать "Слуга народа" для отбора кандидатов на местные выборы, по словам Пидласи, – привлечение местных политиков с хорошей репутацией.

"Второй подход, который будет параллельно идти, – мы даже говорим о том, что мы готовы привлекать местных политиков, которые уже были при власти. Но обязательное условие – они должны быть с чистой репутацией, то есть никаких зашкваров у них нет. Во-вторых, они должны быть перемещены. То есть если они работали в городском совете, то мы их будем предлагать кандидатами от "Слуги народа" на места, или в областные советы", – рассказала Роксолана Пидласа и добавила, что миссия "Слуги народ" остается неизменной – партия имеет целью привести во власть на всех уровнях новых людей, которые чувствуют в себе силы.

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Как сообщалось ранее, народный депутат (фракция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь") Вадим Рабинович заявлял, что из источников в Кабинете Министров стало известно о том, что был разработан тайный план срыва местных выборов.