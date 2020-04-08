В "Слуге народа" рассказали, что делать с работниками, которые вернулись из-за границы во время пандемии

Александр Корниенко Скриншот видео

"Сейчас правительство предлагает несколько линий, мы это обсуждаем"

Есть несколько линий, что можно делать с людьми, которые вернулись из-за рубежа. Первое – можно привлекать цех людей в социальных и общественных нагрузок и им за это платить. Второй момент – это линия кредитования малого бизнеса "579".

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил глава партии и первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Ведущая программы поинтересовалась у политика, как президентская партия будет создавать рабочие места для почти миллиона заробитчан, которые с началом пандемии коронавируса вернулись в Украину.

В свою очередь Александр Корниенко отметил, что правительство Украины подготовило программу для таких людей и сейчас депутаты это обсуждают.

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"Есть несколько линий, что с ними можно сделать. То, что правительство сейчас предлагает, мы с ними это обсуждаем. Нам тоже не все понятно. Первое, то, что конкретно сейчас можно сделать – привлекать цех людей к каким, грубо говоря, социальных и общественных нагрузок и также им за это платить. По закону, "минималку", больше "минималки", ну, сколько там можно", – сказал Александр Корниенко.

Второй момент, с помощью которого власть будет помогать украинцам, которые из-за пандемии потеряли работу, по словам Корниенко, это поддержка малого бизнеса кредитами.

"Это и линия кредитования малого бизнеса "579", которую мы еще раньше утвердили. Она действует, эти кредиты выдаются, правительство должно разработать упрощенную процедуру выдачи этих кредитов", – добавил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа".

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время селекторного совещания в Офисе президента относительно борьбы с распространением коронавирус анонсировал создание новых рабочих мест для людей, которые вернулись в Украину или потеряли работу из-за карантина.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины поддержал инициативы президента Владимира Зеленского относительно надбавок пенсионерам в связи с распространением в стране коронавірусної инфекции COVID-19.