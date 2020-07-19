В "Слуге народа" рассказали, как собирают голоса за важные законопроекты

Галина Третьякова Голос.юа

Третьякова имеет в своем кабинете специальную доску с именами всех нардепов

Во фракции "Слуга народа" есть чаты в социальных сетях, где происходит так называемое "сигнальное голосование". Если по его результатам не набирается достаточное количество голосов, тогда фракция рассчитывает на поддержку оппозиции. Об этом "Громадському" сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.

Она отметила, что в своем кабинете имеет "политическую доску" с перечнем всех народных депутатов текущего, IX созыва. По ней определяют, какие народные избранники будут голосовать за законопроекты.

По словам Третьяковой, поскольку для принятия любого законопроекта нужно 226 голосов, его надо согласовывать и в середине фракции, чтобы документ был согласован.

Во время переписки в чатах "слуги" смотрят, кто как поддерживает законопроект. Если внутри фракции не набирается необходимого количества голосов за стратегический проект, тогда работает правило "70 на 30" или "80 на 20".

На вопрос, есть ли в этом созыве договоренности о голосовании за законопроекты других фракций в обмен на их голоса, она ответила: "Конечно, такое не может не быть. Это явление политическое".

"Если 70% фракции считает, что закон нужно принять, то мы стараемся голосовать все вместе. Если мы не набираем внутри фракции сторонников того или иного закона, если они не имеют стратегического характера, то нужно, чтобы и другие фракции (голосовали)", - отметила она.

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Напомним, народный депутат от "Слуги Народа" Галина Третьякова заявила, что ее коллеги в рабочих в группах сейчас работают над так называемым законом об оппозиции, в котором будут предусмотрены важные изменения в работе Верховной Рады. Она назвала это "большой парламентской реформой", которая еще не выписана.