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В "Слуге народа" происходят "разборки" из-за приближенности к финансовому корыту, – Загородний об исключении Лероса

Юрий Загородний "Оппозиционная платформа - За жизнь"

В этой партии много случайных и непрофессиональных людей, заявил парламентарий

Исключение народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа" свидетельствует о том, что в монобольшинстве много случайных людей и сегодня между ними происходят "разборки".

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Юрий Загородний.

Парламентарий отметил, что исключение Гео Лероса из фракции "Слуга народа", как и предыдущие исключения из фракции этой политической силы, свидетельствует о том, что в монобольшинство людей собирали наспех для того, чтобы было кого завести в Верховную Раду.

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"Там очень много случайных, непрофессиональных людей, и сегодня у них начинаются "разборки" из-за того, что кто-то ближе стоит к финансовому корыту, чтобы "дерибанить" государственный бюджет, а кто-то стоит чуть дальше. И тот, кто стоит дальше, хочет быть ближе, и сегодня между ними идут все эти проблемы. Они борются за свое эго, за свое собственное влияние на фракцию, на бюджет, но не думают об Украине и украинском народе", – сказал Юрий Загородний.

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Как сообщали, народного депутата Украины, члена фракции "Слуга народа" Гео Лероса исключили из фракции.

Напомним, 28 августа народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу подожгли автомобиль "Мерседес". Отмечается, что огнем было полностью уничтожено транспортное средство. Впоследствии на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, которые погасили пожар. Тогда правоохранители осмотрели место происшествия и начали изучение записей с камер видеонаблюдения. 

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