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В "Слуге народа" прогнозируют, что "банковский" законопроект с 16 тысячами поправок рассмотрят за день

По словам председателя фракции "Слуга народа" нардепы рассмотрят тысячи поправок

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "банковский" законопроект с 16 тысячами поправок рассмотрят за день. Об этом он сказал во время брифинга после заседания фракции "Слуга народа", который транслировал телеканал ZIK.

Отвечая на вопрос, если изменения в регламент будут приняты, как будут действовать с 16 тысячами поправок законопроекта о банковской деятельности, политик отметил:

"Если все это будет принято, будет специальная процедура, мы соберем 150 подписей, выйдем в зал, проголосуем 226 голосами за рассмотрение по специальной процедуре. Тогда это пойдет на комитет, и в специальной таблице будут учтены все эти правки. Мы выйдем в зал и где-то за один день проголосуем весь закон. Вот если это будет принято и уже в действии".

Напомним, сегодня на внеочередном заседании народные депутаты Верховной Рады разблокировали подписание законопроекта о рынке земли.

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