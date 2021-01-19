В "Слуге народа" призвали коллег поддержать сокращение нардепов до 300

Ирина Верещук Фото из открытых источников

По словам Верещук, трудно предсказать, как будут голосовать депутаты в Раде

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что в случае вынесения президентского законопроекта о сокращении количества нардепов до 300 в сессионный зал, она поддержит его и призвала коллег к аналогичным действиям. Об этом пишет УНН.

"Если такой вопрос будет вынесен в сессионный зал - буду голосовать за. Этот вопрос был предметом рассмотрения на референдуме. И я так понимаю, что президент, который внес этот законопроект как неотложный, хочет выполнить волю граждан - сократить количество депутатов с 450 до 300", - сказала Верещук.

Однако, по ее словам, далеко не все народные избранники разделяют ее взгляд, отметив, что трудно предсказать, как будут голосовать депутаты в Раде.

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Напомним, в Украине могут сократить число народных депутатов до 300. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует окончательно принять президентский законопроект №1017.