В "Слуге народа" предлагают запретить телеканалам и радиостанциям отрицать факты военной агрессии РФ

В случае нарушения нормы, Нацсовет по теле- и радиовещанию будет штрафовать вещателей

Верховная Рада ІХ созыва Украинские Новости

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает запрет телерадиоорганизациям распространять высказывания, которые отрицают факты военной агрессии Российской Федерации и оккупации ею части территории Украины. Об этом говорится на сайте парламента.

Отмечается, что законопроект "О внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании" относительно противодействия информационной войне" зарегистрировал народный депутат Олег Дунда от фракции "Слуга народа". В частности, Дунда предлагает обязать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания штрафовать телерадиоорганизации в случае трансляции ими высказываний, которые содержат отрицание военной агрессии РФ, оккупации и проведения Россией гибридной войны против Украины.

Кроме того, в случае повторного нарушения этой нормы в течение месяца после штрафа, Нацсовет должен будет обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телерадиоорганизации или аннулировании лицензии провайдера программной услуги.

В то же время телерадиокомпании не будут нести ответственности, если такие высказывания в выступлениях или репликах без предварительной записи допустил человек, который не является работником телеканала или радиостанции.

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Напомним, недавно в Верховной Раде появился законопроект, который предусматривает наказание для госслужащих за публичное отрицание оккупации Россией части территории Украины. Парламентарии также планируют запретить украинским публичным деятелям и чиновникам участвовать в торжествах на территории РФ.