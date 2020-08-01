В "Слуге народа" предлагают привлечь Польшу к Минскому процессу

"Решение наших проблем через минский процесс заключается именно в диалоге через наших западных партнеров... Я думаю, что стоит обратить внимание на наших близких партнеров, которые понимают наши проблемы лучше, среди них Польша", - отметил политик.

Он считает необходимым привлечь Польшу к минскому процессу и давать ей возможность "становиться нашими ключевыми партнерами в решении наших российских дилемм".

По словам Юраша, Польша очень хочет быть приложенной к всех процессов.

"Я просто считаю, что если наша минская дискуссия не дает еще результатов и не будет давать их еще, то надо переобдумывать минский процесс и привлекать к нему новых игроков. Как ту же нашу исторически неизменно близкую Польшу", — добавил нардеп.

Справка:

Польша действительно хочет быть приложенной к Минскому процессу.

Так, в октябре 2018 года министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в интервью Dziennik Gazeta Prawna подчеркнул, что отсутствие Польши в Минском и Нормандском форматах является "величайшим поражением Польши на внешнеполитической арене с 1989 года".

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что хотел бы привлечь Великобританию и Соединенные Штаты Америки к переговорному процессу в отношении оккупированных территорий.