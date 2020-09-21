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В "Слуге народа" повесили лого партии на икону Богородицы и покрасили ее в зеленый цвет

Икона Богородицы, на которую наложили лого " Слуги народа" Фото из открытых источников

Так оригинально политики хотели поздравить украинцев с Рождеством Пресвятой Богородицы

На Закарпатье ячейка партии "Слуга народа" решила поздравить украинцев с Рождеством Пресвятой Богородицы, наложив свой логотип на икону. Соответствующий пост был сделан на странице "Слуга народа - Іршава" в Facebook, сообщает "Страна".

"Сейчас православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати наиболее важных религиозных праздников, который прославляет рождение матери Иисуса Марии и символизирует единство Бога с человеческим родом в образе Девы. В этот день традиционно молятся к Богородице за здоровье и счастье семьи, а также просят у нее защиты и благословения", - говорится в сообщении.

Примечательно, что пост сопровождался снимком иконы, на которую в партии решили наложить свой логотип, а также частично сделать ее "зеленой".

Также стоит отметить, что после того, как на этот пост обратили внимание СМИ, он был удален со страницы.

Как сообщалось, накануне в "Слуге народа" обнародовали список кандидатов в депутаты Киевсовета. Возглавила его жена министра иностранных дел Евгения Кулеба.

Напомним, 21 сентября православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы в честь Божией Матери Девы Марии – праведницы и защитницы всех людей. Это радостный и светлый праздник, а потому этот день ни в коем случае не стоит проводить в скорби. 

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