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В "Слуге народа" объяснили, зачем 120 нардепов поехали на Донбасс

Народный депутат Александр Качура Фото из открытых источников

Политики побудут на Донбассе примерно сутки

В среду утром, 21 октября, 120 депутатов из фракции "Слуга народа" поехали на передовую на Донбасс, где пробудут примерно сутки. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии "РБК-Украина". 

По его словам, депутаты отправились на Донбасс в шесть утра. Ожидается, что политики переночуют на передовой, а на следующий день, 22 октября, вернутся. 

"Далее там (депутаты - ред.) будут вдоль линии разграничения распределяться по бригадам, по группам и будут там ночевать, а завтра вернутся. Будут общаться с военнослужащими, местным населением", - добавил Качура. 

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В частности, политик подчеркнул, что "слуги народа" отправятся на передовую, чтобы более подробно узнать о ситуации на тех территориях

"Я думаю, что просто будут общаться, чтобы узнать, какая там ситуация", - пояснил он..

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Напомним, в конце сентября лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что монобольшинство планирует провести выездное заседание на Донбассе "в нулевой зоне".

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