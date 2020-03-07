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В "Слуге народа" объяснили, почему с 1 марта не подняли пенсии

При благоприятных условиях, пенсии могут поднять осенью

Данил Гетманцев. Фото из открытых источников

Народный депутат из Фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что увеличение пенсий с 1 марта 2020 года не произошло, ведь в бюджете Пенсионного фонда есть огромная дыра. Об этом сообщает PavlovskyNews

По словам Гетманцева, в бюджете ПФУ  сейчас есть огромная дыра в 170 млрд гривен, которую необходимо перекрывать за счет госбюджета. Он отметил, что проблема с дефицитом образовывалась годами и решить ее подписанием одного документа либо принятием закона невозможно. В то же время нардеп надеется, что экономика покажет рост и пенсии смогут поднять уже этой осенью.

Известно, что оппоненты власти жестко критиковали правительство Гончарука за отказ индексировать пенсии с 1 марта, но как говорит сам Гетманцев, год назад пенсию подняли под выборы и это было исключительно политическим решением накануне президентских выборов.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров Украины запланировал провести индексацию пенсий и повысить размер их выплат в сентябре 2020 года.

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