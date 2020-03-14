В "Слуге народа" обвинили чиновника Харьковской ОГА в причастности к нелегальному бизнесу

Народный депутат от партии "Слуга народа" Дарья Володина Фото из открытых источников

Ранее СБУ блокировала работу связанных с семьей чиновника нелегальных производителей топлива

Народный депутат от партии "Слуга народа" Дарья Володина обвинила заместителя председателя Харьковской ОГА Александра Скакуна в причастности к нелегальному бизнесу и подпольным предприятиям.

Об этом она сказала во время выездного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в Харькове, передает Depo.Харьков со ссылкой на "Вечерний Харьков".

Как отмечается, во время заседания участники подняли вопрос о существующей проблеме с нелегальным бизнесом, к которому, по мнению председателя подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов Дарьи Володиной, имеет отношение упомянутый выше Александр Скакун.

Нардеп добавила, что есть информация о блокировке СБУ работы связанных с семьей Скакуна нелегальных производителей топлива, в частности ООО "Битоксид", которые нанесли ущерб экономике государства в размере 5 млн евро.

"У меня есть такая информация, что Служба безопасности Украины блокировала деятельность подпольных производителей бензина и дизтоплива, которые нанесли ущерб государству более, чем на 5 млн евро. Что касается города Мерефа и фирмы "Битоксид", которую связывают с вами, связывают с вашей семьей. Насколько я понимаю, совладельцем этой фирмы на 50% был ваш родной брат. Вы подтвердите или опровергните эту информацию, Юрий Скакун", - отметила она.

Также Володина отметила, что заместителю главы Харьковской ОГА был выделен земельный участок под бизнес, хотя на сайте администрации эта информация отсутствует.

Сам заместитель председателя Харьковской ОГА слова народной депутатки комментировать не стал и лишь сказал, что он не занимается бизнесом, о подозрениях ничего не слышал, а бизнес брата не является его ответственностью.

Новости по теме: В Луганской области предупредили нелегальный вывоз арсенала гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

В отношении той фирмы, о которой вы сказали выше, то я не могу комментировать, потому что я не занимаюсь никаким бизнесом, это раз. У меня действительно есть семья, у меня есть брат, который занимается каким-то бизнесом. Или этим, или другим – это его личные дела. Мне известно, что на разных НПЗ Харьковской области проводились обыски и изымались материальные ценности. Были проведены экспертизы. Сейчас эти дела находятся в производстве правоохранительных органов. В настоящее время мне неизвестно относительно подозрений по тем фактам, что вы сказали", - сказал Скакун.

В ответ на это члены парламентского комитета пообещали проверить факты причастности чиновника к нелегальному бизнесу и привлечь к проверке ГПУ.

До этого ОО "Харьковский антикоррупционный центр" заявляла, что в конце 2019 года в Мерефе СБУ заблокировала деятельность подпольного нефтеперерабатывающего завода и установила, что подпольные производители подакцизного горючего нанесли убытки госбюджету на 5 млн. евро.

Во время обысков сотрудниками СБУ были найдены доказательства осуществления незаконной деятельности - у организатора сделки, бухгалтера и в офисном помещении правоохранители изъяли документацию и черновые записи, а также печати предприятий, задействованных в схеме. К тому же, было выявлено более 260 тыс. долл., 500 тыс. грн и более 40 золотых слитков разного веса.

Facebook-страница СБУ

Тогда стало известно, что нелегальная продукция реализовывалась без уплаты акциза через подконтрольные коммерческие структуры на АЗС в восьми областях Украины.

Фирма, которая располагается в Мерефе, называется "Битоксид" и она связана с заместителем председателя Харьковской ОГА Александром Скакуном. Ранее совладельцем 50% этой фирмы был родной брат Александра Скакуна – Юрий Скакун, а сейчас эти 50% переписали на отца жены Юрия Скакуна – Константина Кузьменко.

Фирма "Битоксид" получила земельные участки, на которых распологается нефтеперерабатывающий завод в Мерефе.

Сейчас на трех заводах в городе Мерефа Харьковской области, городах Сагайдак и Кременчуг в Полтавской области наложены аресты на активы дельцов и соответствующие правоохранительные органы проводят следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ закрыла более 400 нелегальных автозаправок с начала года.