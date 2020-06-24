В "Слуге народа" обсуждают инициативу относительно работы ВРУ до 1 сентября без каникул, – Устенко

Алексей Устенко Фото из открытых источников

Идти на каникулы в стране, в которой фактически чрезвычайная ситуация, нельзя ни в коем случае, считает нардеп

Среди "слуг народа" многие придерживается идеи относительно того, что Верховная Рада должна остаться работать до 1 сентября без каникул.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Алексей Устенко.

"Глобально тут вопрос касательно того, вообще будут ли каникулы в Раде. Мое личное мнение, что тут на каникулы в стране, в которой фактически ЧП, уходить ни в коем случае нельзя. Есть много вещей, которые надо принимать. И мне кажется, что наоборот, я бы добавлял рабочие часы, чем снимал их. И, насколько я понимаю, этот вопрос сегодня обсуждается, что Рада продолжит, возможно, работу. Среди "слуг народа" на уровне слухов, многие придерживаются идеи относительно того, что Раду надо оставить работать до 1 сентября", – сказал Алексей Устенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что эпидемия коронавируса несколько сдерживает так называемый турборежим, в котором его команда реформирует страну.

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