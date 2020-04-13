В "Слуге народа" обратились в Книгу рекордов Украины из-за большого количества поправок в "антиколомойский" законопроект

народный депутат Украины, фракция "Слуга народа" Александр Качура 112.ua

Представители Книги рекордов обещали, что будут устанавливать такой факт

В "Слуге народа" обратились в Книгу рекордов из-за большого количества поправок в "антиколомойский" законопроект, которые внес народный депутат Антон Поляков.

Об этом во время брифинга, который транслировался в эфире телеканала ZIK, заявил народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

"Я, кстати, подал в Книгу рекордов Украины обращение, чтобы они зафиксировали рекорд господина Полякова, то, что он один подал больше, чем за все созывы подавались всеми и в целом правок в один законопроект… Книга рекордов, кстати, связалась со мной. Они сказали, что будут устанавливать данный факт, проводить экспертизу и выдадут обязательно почетный диплом об установлении рекорда", – заявил Александр Качура.

Напомним, 30 марта Верховная Рада в первом чтении приняла так называемый "антиколомойский" законопроект, а в ночь на 31 марта — закон о рынке земли.

Как сообщалось, народные депутаты подали в так называемый "антиколомойский" законопроект более 16 тысяч поправок, что стало абсолютным рекордом украинского парламента.