В "Слуге народа" не исключают роспуска Верховной Рады: При каком условии это может произойти

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Если парламент окажется недееспособным, его нужно будет распустить, говорит Даниил Гетманцев

Если Верховная Рада Украины окажется недееспособной, не сможет принимать решения, ее нужно будет распустить.

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Парламентарий, отвечая на вопрос журналистов, вероятны ли неожиданные резонансные заявления во время обращения президента Украины Владимира Зеленского в ВРУ, в частности, о роспуске парламента, отметил: "Я этого не исключал бы! Собственно говоря, ничего страшного в этом нет, в роспуске парламента. Мы должны с вами понимать, что, если парламент – я не оцениваю его таким, – но, если он когда-нибудь окажется недееспособным, не сможет принимать те или иные решения, то, конечно, его надо распускать. Потому что ждать и терпеть, чтобы депутаты зарплату получали?".

Народный депутат говорит, что ничего плохого в роспуске Верховной Рады нет. В то же время, он выразил сомнение, что сегодня от президента может прозвучать заявление о роспуске Рады.

"Но исключать ничего нельзя", – резюмировал Даниил Гетманцев.

Напомним, 20 октября Верховная Рада Украины собирается на очередное пленарное заседание четвертой сессии, во время которого заслушают послание от президента Владимира Зеленского, информацию министра здравоохранения Максима Степанова, а также рассмотрят проект постановления о мерах противодействия распространению коронавируса COVID-19.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты на заседании 20 октября не смогут рассмотреть в первом чтении законопроект о госбюджете на 2021 год.