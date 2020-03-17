В "Слуге народа" не исключают работы Совета в режиме видеосвязи

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия Андрей Гудзенко/LIGA.net

Арахамия отметил, что сейчас депутаты разрабатывают законопроект, который позволит в этом режиме удаленного управления работать

В политической фракции "Слуга народа" не исключают переход работы Верховной Рады в режим відеозв’связи. Об этом во время своего брифинга в ВРУ заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который транслировал телеканал ZIK.

"Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит в этом режиме удаленного управления работать. Такого не было. Там есть статья Конституции, которая прямо говорит, что должны быть депутаты собранные в парламенте, но, учитывая такие чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель, каким образом на время исключительно вопросам эпидемии и по вопросам противодействия иметь возможность работать в таком режиме – это будет відеозв’связь, или это будет відеоголосування какое-то. Еще нарабатываем, каким образом это можно будет сделать и этаким образом мы будем выходить из этой ситуации", - рассказал Арахамия.

По словам нардепа, фракция хочет минимизировать риски заболевания, поскольку если хотя бы один человек заболеет, а потом попадет в парламент, это означает, что все парламентарии должны пойти на самоизоляцию, и ВР не будет иметь возможности принимать решения.

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Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада продолжит работать, несмотря на введение карантина.





