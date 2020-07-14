В "Слуге народа" не исключают, что рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе может затянуться к осени

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Голосование должно было состояться еще две недели назад, отметил Даниил Гетманцев

Не исключено, что рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе может затянуться, прогнозы сейчас давать сложно – все зависит от действий оппозиции.

Об этом во время брифинга заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Нардеп, отвечая на вопрос журналистов, успеют ли рассмотреть законопроект об игорном бизнесе на этой пленарной неделе или придется завершать работу над ним уже после каникул, осенью, заметил, что это не исключено.

"Все может быть. Я уже боюсь, честно говоря, давать прогнозы, потому что мы четко рассчитывали на то, что мы будем игорный бизнес голосовать две недели назад, в среду, в 10.30. А потом в четверг в 10.30, а затем – в пятницу немножко позже… Поэтому прогнозы делать очень трудно. Очень много зависит от того, займет ли оппозиция все же конструктивную позицию и даст нам возможность проголосовать этот законопроект или нет. Потому что, если не займет такую позицию, то как минимум, нам понадобится два-три полных рабочих дня, чтобы его рассматривать", – отметил Даниил Гетманцев и добавил, что если компромисс с оппозицией будет найден, то избранники могут справиться с работой над законопроектом и сегодня.

Напомним, Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении законопроект о легализации азартных игр - казино, игровых автоматов и букмекерских ставок. После того, как в середине января депутаты поддержали проект за основу, к нему поступило почти 3,5 тысячи поправок.

По регламенту, каждую из этих поправок народные депутаты могут ставить на подтверждение. Причем любой депутат, а не только автор поправки. Вследствие этого рассмотрение документа в зале растянулось на недели.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в монобольшинстве является секретный метод, как бороться с так называемым правкотероризмом.