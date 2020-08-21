В "Слуге народа" назвали основание для отмены местных выборов

Голосование может не состояться в случае введения чрезвычайной ситуации

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко УНИАН

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что запланированные местные выборы могут не состояться только в случае, если в стране будет введен режим чрезвычайного положения. Об этом депутат сообщил в комментарии одному из телеканалов.

По словам Корниенко, по состоянию на сегодня нет никаких оснований для отмены местных выборов. "Думаю, что господин Ляшко (главный санврач, – ред) и вся команда, будут оперативно нас информировать для того, чтобы принимать решение, например, о введении чрезвычайной ситуации в некоторых регионах", – отметил депутат.

В частности, Корниенко вспомнил ситуацию, которая сложилась в стране в 2018 году, когда тогдашний президент Петр Порошенко объявил военное положение в некоторых областях. "Там не проводились выборы в объединенные общины, они проводились позже", – сказал нардеп.

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Напомним, недавно Верховная Рада Украины назначила местные выборы на 25 октября 2020 года. Согласно документу, выборы не состоятся в оккупированном Россией Крыму и на неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Их назначат отдельным законом после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований.