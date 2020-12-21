В "Слуге народа" назвали, когда Рада может собраться на внеочередное заседание

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец Фото из открытых источников

Нардепов предупредили, чтобы те были на территории Украины, отметила Елена Мошенец

Внеочередное заседание Верховной Рады могут созвать с нового года, если возникнут насущные вопросы.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщила народный депутат (фракция "Слуга народа") Елена Мошенец.

Народный депутат прокомментировала вероятность проведения внеочередного заседания Верховной Рады Украины еще до конца года.

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"В этом году вряд ли, а на следующий год, да, действительно, собирали подписи мои коллеги. Честно говоря, по состоянию на пятницу, насколько мне известно, подписей для этого не хватало. Но если будут какие-то насущные законопроекты, президент может созвать народных депутатов, я не исключаю такой момент. Особенно учитывая ту ситуацию, которая вокруг ФЛП, и как сейчас, в том числе и Офис президента, подключился к решению этого вопроса. Поэтому я бы сказала так: пока не планируется, но это все возможно. Причем всех предупредили, что желательно, чтобы были на территории Украины как минимум и в случае необходимости могли быстро собраться", – отметила Елена Мошенец.

Напомним, народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" уже зарегистрировали в парламенте законопроект №4490 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно содействия хозяйственной деятельности физического лица-предпринимателя без применения регистратора расчетных операций, а также сохранении права на использование Книги учета доходов".

Принятие этого закона позволит уменьшить административное давление на предпринимателей и будет способствовать росту деловой активности, защите законных интересов налогоплательщиков и устранению дискриминационного подхода к налогообложению субъектов хозяйствования.

Как сообщали, "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует провести внеочередное заседание парламента, на котором рассмотреть ее законопроект, призванный облегчить и упростить работу ФЛП.