В "Слуге народа" назвали, какие вопросы могут вынести на референдум после принятия закона

Исключительно электронным голосование во время референдума быть не может, подчеркнул Александр Ковальчук

Есть сверхважные вопросы, касающиеся безопасности и целостности Украины, и по которым нужно сверяться мыслями во время референдума. Однако, если народ Украины проголосует за определенный вопрос положительно, это не значит, что парламент его поддержит.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Ковальчук.

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Парламентарий отметил, что принятие закона о референдуме – это то, что обещала избирателям действующая власть, чтобы в вопросах, которые являются важными для безопасности, развития и целостного существования Украины, власть слышала мнение украинцев. По его словам, принимать решение о том, какие именно вопросы должны быть вынесены на референдум, должен соответствующий совет специалистов и парламент.

"Есть такие сверхважные вопросы, которые касаются, в первую очередь, безопасности и целостности Украины, по которым нужно сверяться мыслями. И это еще не значит, если народ Украины проголосует за тот или иной вопрос положительно, что весь зал Верховной Рады это поддержит", – сказал нардеп.

Среди вопросов, которые могут вынести на референдум, говорит Александр Ковальчук, может быть вопрос относительно языка, стоит ли покупать газ у РФ.

"Мне было бы интересно спросить у украинцев, действительно ли они хотят 300 народных депутатов, а не 450", – добавил парламентарий и объяснил, что ему интересно было бы узнать, все ли украинцы понимают последствия такого шага, в результате которого округа станут больше, поэтому избранникам станет сложнее работать, потому что просто физически попасть во все уголки будет сложно.

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Исключительно электронным голосование во время референдума быть не может, пояснил парламентарий. Оно будет происходить с согласия граждан либо письменно, либо в электронном формате.

"Мы обречены на диджитализацию, но это не будет через колено", – добавил Александр Ковальчук.

Как сообщали, профильный комитет Верховной Рады получил срочное заключение от Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека относительно законопроекта о всеукраинском референдуме.

Напомним, как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, в Украине в течение трех лет проведут общий референдум, который определит условия приобретения земельных угодий иностранными покупателями.