В "Слуге народа" назвали имя потенциального кандидата от партии в мэры Киева

Окончательное решение примет президент Владимир Зеленский

Народный депутат Ирина Верещук имеет наилучшие шансы стать кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра Киева. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в правящей партии.

По его словам, сегодня состоится голосование во фракции, но окончательное решение будет принимать президент Владимир Зеленский.

"Да, шансы (у Верещук, - ред.) сейчас самые высокие. Сегодня будет голосование фракции. Последнее слово будет за президентом", - сообщил источник.

Отметим, что в праймериз "Слуги народа" для выдвижения в мэры Киева принимают участие пять нардепов - Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин.

Накануне Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года. За соответствующий документ проголосовали 326 народных избранников.