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В "Слуге народа" назвали "главного амбассадора" законопроекта об игорном бизнесе

народный депутат Украины, фракция "Слуга народа" Александр Качура 112.ua

Нардеп Олег Марусяк был автором законопроекта

Главным амбассадором законопроекта о легализации игорного бизнеса был народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия.

Об этом в  эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

Ведущая программы поинтересовалась у нардепа, кто был конечным бенефициаром законопроекта о легализации игорного бизнеса в Украине. На что Александр Качура ответил:    

"Главным амбассадором этого законопроекта был Давид Арахамия. Он был основным идеологом. И был Марусяк – народный депутат от нашей фракции, который был автором законопроекта", – отметил нардеп.

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Кроме этого Александр Качура добавил, что легализация игорного бизнеса – это принципиальная позиция и президента Владимира Зеленского.

"Это принципиальная позиция президента о том, что это должно быть только в легальном рынке, во-вторых, это плата налогов, в-третьих, это ограничение лиц, которые могут проигрывать последнее", – подчеркнул гость программы.

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Поэтому, убежден народный депутат, повышение ответственности за организацию легального бизнеса и "крышевание" его полицейскими даст свои результаты и сможет искоренить это позорное явление с украинского рынка. 

"Я ни в чем не уверен, но посмотрим, как будет", – прокомментировал нардеп Качура. 

Напомним, 14 июля 248 народных депутатов поддержали законопроект об игорном бизнесе во втором чтении.

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