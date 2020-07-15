В "Слуге народа" назвали "главного амбассадора" законопроекта об игорном бизнесе
Нардеп Олег Марусяк был автором законопроекта
Главным амбассадором законопроекта о легализации игорного бизнеса был народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия.
Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Качура.
Ведущая программы поинтересовалась у нардепа, кто был конечным бенефициаром законопроекта о легализации игорного бизнеса в Украине. На что Александр Качура ответил:
"Главным амбассадором этого законопроекта был Давид Арахамия. Он был основным идеологом. И был Марусяк – народный депутат от нашей фракции, который был автором законопроекта", – отметил нардеп.
Кроме этого Александр Качура добавил, что легализация игорного бизнеса – это принципиальная позиция и президента Владимира Зеленского.
"Это принципиальная позиция президента о том, что это должно быть только в легальном рынке, во-вторых, это плата налогов, в-третьих, это ограничение лиц, которые могут проигрывать последнее", – подчеркнул гость программы.
Поэтому, убежден народный депутат, повышение ответственности за организацию легального бизнеса и "крышевание" его полицейскими даст свои результаты и сможет искоренить это позорное явление с украинского рынка.
"Я ни в чем не уверен, но посмотрим, как будет", – прокомментировал нардеп Качура.
Напомним, 14 июля 248 народных депутатов поддержали законопроект об игорном бизнесе во втором чтении.