В "Слуге народа" назвали фамилии кандидатов, которых рассматривают на пост министра энергетики вместо Витренко

Ирина Верещук Фото из открытых источников

Рассматриваются кандидатуры Андрея Геруса и Олега Семинского

В понедельник на заседании фракции "слуги народа" рассмотрят вопрос о кандидатах на должность министра энергетики и уже есть несколько фамилий.

Об этом во время брифинга в кулуарах ВРУ, который транслировал телеканал ZIK, заявила народный депутат Украины от" Слуги народа " Ирина Верещук.

Ирина Верещук отметила, что Министерство энергетики не может оставаться без главы во время тарифного кризиса, а Верховная Рада не может продолжать постоянно голосовать за кандидатуру Витренко. Следовательно, подчеркнула политик, необходимо найти человека, который будет иметь поддержку 226 депутатов фракции "Слуга народа".

"Потому что это наша ответственность. Ожидать от "Доверия", "За будущее" или "Батькивщины" голосов, это, конечно, хорошо, но мы должны рассчитывать на свои силы", – сказала Верещук.

А такие силы найдутся, добавила нардеп, если кандидат будет известным для парламентариев и они ему будут доверять.

Верещук также отметила, что в понедельник на заседании фракции "Слуга народа" вопрос о новых кандидатах на должность министра энергетики будет рассматриваться и уже есть несколько фамилий.

"Например, Андрей Герус, руководитель комитета. Я бы его поддержала. Я знаю его, я видела как он работает, я вижу, как он понимает, что надо сделать и вижу, что он бы нашел силы во фракции в поддержку. Мы найдем голоса. Есть еще пан Семинский. Эта фамилия рассматривается. Тоже уважаю. Вижу его профессионализм и понимаю, что он бы потянул",– прокомментировала Ирина Верещук и добавила, что самое главное в вопросе назначения министра энергетики – консолидация в треугольнике Офис президента-парламент-правительство.

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Напомним, вчера, 28 января Верховная Рада Украины не сумела назначить новым министром энергетики и первым вице-премьер-министром Украины Юрия Витренко. Соответствующее решение поддержали лишь 204 нардепа из 226 необходимых.

Отметим, что в декабре 2020 года Верховная Рада Украины не проголосовала за назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра Украины. Тогда за это проголосовали 186 народных депутатов, из которых 153 голоса от фракции "Слуга народа".

Заметим, в декларации Витренко указал его семья владеет пятью квартирами, четыре из которых в столице, а еще одна – за рубежом. В частности, чиновник имеет в собственности 124-метровую квартиру в Киеве, которую он купил в текущем году.

Самый большой блок в декларации Витренко-это зарплата и накопления. В прошлом году в" Укрнафте " он получил гонорар в 1,4 млн грн, а за девять дней работы в Минэнергетики на должности и. о. министра чиновник заработал 15 759 гривен.