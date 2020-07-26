В "Слуге народа" назвали дату предвыборного съезда партии

Депутат франкции "Слуга Народа" Евгения Кравчук Фото из открытых источников

Ожидается, что в этот период будут представлены кандидаты на местные выборы

Партия "Слуга народа" запланировала провести всеукраинский съезд в конце лета, 21 августа. Об этом сообщила заместитель председателя фракции в Раде, народный депутат 9-го созыва Евгения Кравчук в Facebook.

"Ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии "Слуга Народа" в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности председателей областных центров", – говорится в публикации главы пресс-офиса партии.

По словам депутата, во время собрания также будет выдвинут кандидат на довыборах в Верховную Раду Украины по 208 округу.

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Напомним, ранее председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал о стратегии политсилы на местных выборах. Отмечается, что будет обработано несколько последовательных составляющих. В частности, речь идет о выборе кандидатов и создании программы, с которыми они пойдут на выборы. По словам Корниенко, у каждого региона она будет своя.