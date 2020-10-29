В "Слуге народа" хотят пригласить Арестовича на заседание фракции: Стало известно, о чем будут спрашивать

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец Фото из открытых источников

Большинство нардепов очень хотят пообщаться с ним, отметила Елена Мошенец

Советника по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича хотят пригласить на заседание фракции "Слуга народа".

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Елена Мошенец.

Елена Мошенец рассказала, что назначение военного обозревателя и блогера Алексея Арестовича советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу вызвало во фракции оживленные дискуссии.

"Самое главное в этом вопросе такое, что, действительно, звучало очень много обвинений в тех вопросах, что касалось критики президента, каким образом происходил отбор, кто его пригласил. Не знаю, произойдет ли это, но есть такое предложение – пригласить его на фракцию. Фракция, скорее всего, будет в понедельник. Не знаю, будет ли он именно на этой ближайшей фракции, но большинство фракции очень хочет с ним пообщаться", – сказала гостья ток-шоу.

Как сообщали, советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу было назначено военного обозревателя и блогера Алексея Арестовича.

Соответствующее решение принял глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Алексей Арестович.