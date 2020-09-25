В "Слуге народа" хотят перенести площадку ТКГ из Минска

Александр Качура Фото из открытых источников

На данный момент нет чёткого понимания, куда можно будет перенести ТКГ

В понедельник, 28 сентября, во время заседания фракции "Слуга народа", парламентарии рассмотрят вопрос переноса площадки Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) по разрешению конфликта на Донбассе из Беларуси. Об этом рассказал депутат СН Александр Качура, передаёт PavlovskyNEWS.

По его словам, вопрос переноса площадки сейчас как никогда актуален из-за политической ситуации в Беларуси. Украина уже смогла убедиться, что Минск стал не самым лучшим международным посредником в вопросе мира на Донбассе.

Однако, на данный момент нет чёткого понимания, куда можно будет перенести ТКГ.

Качура подчеркнул, если Украина всё же согласует перенос площадки из Минска, другие стороны переговоров также будут должны это утвердить.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) Леонид Кравчук заявил, что вопрос переноса переговорной площадки из Минска должен решаться совместно всеми сторонами. Сейчас он не видит необходимости в переносе, поскольку встречи проходят в режиме видеоконференции.