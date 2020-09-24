В "Слуге народа" будут инициировать внеочередные местные выборы на подконтрольных территориях Донбасса

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура Фото из открытых источников

Отмена выборов на Донбассе – это историческая ошибка, которая ляжет пятном на монобольшинство, считает Александр Качура

Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура будет предлагать провести внеочередные местные выборы на подконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса.

Об этом парламентарий заявил в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK.

Гость студии отметил, что он неоднократно говорил с коллегами по фракции и в Офисе президента Украины о том, что отмена выборов на подконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей, – это большая ошибка, поскольку это даже не шаг, а пять шагов назад в урегулировании ситуации, которая сложилась на Донбассе. Отмена выборов на Донбассе – это историческая ошибка, которая ляжет пятном на монобольшинство, убежден Александр Качура.

"Если говорить о том, можно ли это изменить, то это уже невозможно, к сожалению, изменить, потому что сроки уже прошли регистрации кандидатов, прошли сроки, когда создавались избирательные комиссии местные, и может идти речь только о внеочередных выборах. Поэтому, я считаю, что мы должны признать эту ошибку. Я буду предлагать провести внеочередные выборы на тех территориях, которые были лишены этого права, потому что люди ходили и голосовали за президента в двух турах, люди голосовали за парламент, а сейчас у них фактически это право забрали", – сказал Александр Качурв.

Напомним, ранее народный депутат Александр Качура внес в Раду проект постановления об изменении в постановление от 15 июля относительно проведения выборов на Донбассе.

Добавим, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что внесение изменений в постановление о назначении местных выборов ставит под сомнение их легитимность.

В то же время в ЦИК заявили, что осенью этого года провести местные выборы на территории общин, подконтрольных центральной власти, уже невозможно.