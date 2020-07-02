В "Слуге народа" анонсировали возвращение к работе в режиме внеочередных заседаний

Давид Арахамия Фото из открытых источников

За оставшиеся две сессионные недели депутатам необходимо рассмотреть много важных законопроектов

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о переносе внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Об этом он рассказал журналистам во время брифинга.

Такое решение объясняется тем, что за оставшиеся две сессионные недели депутатам необходимо рассмотреть много важных законопроектов. Вместо этого некоторые народные избранники пытаются заблокировать работу Рады, читая уже учтенные чужие правки, на которые уходит много времени.

"Мы сталкиваемся в очередной раз с таким - как я тогда окрестил этих людей, "правкотерористы"? Вот сейчас "правкотероризм", но в новом состоянии. Помните, у нас даже был принят закон о применении специальной процедуры, а также в той специальной процедуре нет защиты от нового вида "правкотероризму", когда закончились свои правки, и люди взялись согласно регламенту читать чужие правки, которые уже учтены, просто надо потратить 3 минуты на каждую правку для того, чтобы потянуть время ... Фактически сейчас снова пытаются заблокировать работу ВРУ, а вы знаете, у нас остались два сессионные недели, и у нас в очереди очень много важных законопроектов. Делать сейчас внеочередное (заседания. - Ред.), давать площадку, чтобы они дальше продолжали делать то, что они делают, мы не будем", - заявил Арахамия.

Также глава правящей фракции анонсировал возвращение к работе в режиме внеочередных заседаний, на одном из которых будет рассмотрено увольнение председателя НБУ Якова Смолия, а затем и "руки дойдут" до закона об игорном бизнесе.



"Они хотели заблокировать все решения ВРУ и сказать - давайте пойдем в длинную, на две недели, после этого будет перерыв, а после этого будет осенью. Просто нам пытаются ставить палки в колеса. Мы нашли способ, сейчас будем работать, как и тогда по земле, в режиме внеочередных заседаний, и все будем рассматривать на внеочередных. Все, что нужно для страны. И постепенно будем разбираться с этим игорным", - подытожил глава фракции "Слуга народа".

Ранее Давид Арахамия опроверг информацию о переносе местных выборов.