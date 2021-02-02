В "Слуге народа" анонсировали существенное увеличение штрафов за препятствование журналистской деятельности

Народный депутат Евгения Кравчук Фото из открытых источников

Соответствующий проект закона могут принять уже сегодня, говорит Евгения Кравчук

Верховная Рада Украины сегодня может рассмотреть и принять во втором чтении законопроект, который усиливает ответственность за препятствование журналистской деятельности.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Евгения Кравчук.

Народный депутат сообщила, что сегодня Рада может рассмотреть проект закона, который касается медийного законодательства.

"Что касается медийного законодательства, то, например, сегодня в повестке дня стоит законопроект, который ужесточает ответственность за препятствование журналистской деятельности. Это уже второе чтение, я думаю, что мы его примем. Там штрафы увеличиваются в несколько раз, существенно – с 350-400 грн до 17 тысяч гривен. Что касается реформы медийного законодательства и обновления, то, конечно, оно есть на повестке дня, но сейчас мы финализируем дополнительные встречи с представителями медийных холдингов, индустрией. Возможно, мы будем делать в комитете доработанную версию, прежде чем выносить ее в зал", – сказала Евгения Кравчук.

Новости по теме: На журналистку NEWSONE напали и выбили микрофон во время чествования жертв Голодоморов. Фото

Как сообщалось, 77 случаев применения силы к журналистам в Украине зафиксировано в 2020 году в рамках "Индекса физической безопасности журналистов", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими организациями.

Читайте также: "Защита журналистов и должников: Чем займется Рада в среду".