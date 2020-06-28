В "Слуге народа" анонсировали рассмотрение закона об оппозиции на осень

Также монобольшинство планирует внести правки по поводу оппозиции в Конституцию

Руслан Стефанчук. Фото president.gov.ua

Первый вариант закона об оппозиции, который готовит нынешняя власть, могут внести на рассмотрение Верховной Рады в сентябре или октябре. Об этом в интервью Радио Свобода заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Это первый вариант, который будет на обсуждение. Потому что мы тоже хотим его обсудить широко. И мы хотим сделать, чтобы этот законопроект был чрезвычайно дотошным и не мог быть подвергнут изменениям. Потому что мы прекрасно осознаем, что кто-то сегодня власть, а завтра оппозиция", – сказал политик.

Кроме этого, он подчеркнул, что для него "является важным – это, во-первых, закрепление каталога прав оппозиции, а во-вторых, создание гарантий, чтобы эти вещи не изменились независимо от того, какая будет власть".

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Также Стефанчук подчеркнул, что слуги народа рассматривают как один из возможных вариантов внесение в Конституцию положение, что закон об оппозиции и изменения к нему принимаются конституционным большинством - 300 голосами.

"Один из таких вариантов сейчас на рабочей группе мы рассматриваем для того, чтобы ни одна последующая власть не имела намерения изменить этого положения, – 300 голосами. Это один из вариантов, который мы обсуждаем. Я считаю, что он мог бы быть нормальным фактором для стабильности именно этого закона", – добавил первый заместитель.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о референдуме разработан ради реализации самого принципа народовластия и обещаний, данных перед прошлогодними выборами.