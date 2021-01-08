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В "Слуге народа" анонсировали рассмотрение вопроса об амнистии капитала и призвали воспользоваться ею

Верховная Рада Украины

 Фото из открытых источников

Нардеп Александр Ковальчук поделился планами работы ВРУ

В Верховной Раде Украины рассмотрят законопроект об амнистии капитала и Бюро экономической безопасности, что даст возможность эффективно возвращать капитал в Украину.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Ковальчук.

Парламентарий поделился планами работы в Верховной Раде Украины в 2021 году.

"Это также реформа, я бы сказал, а даже не законопроект – это амнистия капитала и закон о Бюро экономической безопасности, так называемое БЭБ. Эти вещи дадут нам возможность эффективно возвращать капитал в Украину, так сказать, отбеливать его, дать возможность людям, у которых есть средства, – я призываю всех, когда мы примем этот закон или эту реформу, все же воспользоваться этой возможностью и показать свой капитал по тем правилами, которые мы пропишем в законе. И БЭБ – это та дорога, по которой мечтали идти все к нам, но никто не пытался сделать этот шаг", - сказал Александр Ковальчук.

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Парламентарий также анонсировал рассмотрение в комитетах и сессионном зале законопроекта о валютных заемщиках и нового законопроекта о растаможивании "евроблях".

Как отмечала ранее народный депутат (фракция "Слуга народа") Елена Мошенец, внеочередное заседание Верховной Рады могут созвать с нового года, если возникнут неотложные вопросы.

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