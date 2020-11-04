В случае победы Байдена позиции Порошенко значительно усилятся, – нардеп Кальцев

Телеканал ZIK

Если на выборах победит Трамп, существенных изменений в отношениях между США и Украиной не будет

Если на выборах в США победит Джо Байден, влияние демократов в Украине усилится. Усилятся и позиции пятого президента Украины Петра Порошенко, поскольку они неоднократно заявляли о хороших отношениях.

Такое мнение в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK высказал народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Кальцев.

Народный избранник отметил: независимо от того, кто станет президентом США, глобально американская политика в отношении Украины не изменится, ведь у Америки есть свои устойчивые интересы, которые она отстаивает.

"И самое главное, чтобы мы – украинцы, жили интересами не США, не Европы и не России, а своими интересами, интересами своих граждан, своей страны. Тогда у нас, возможно, появится шанс, чтобы мы были сильным, самостоятельным государством", – сказал Владимир Кальцев.

По его словам, ощутимые изменения для Украины могут быть в случае победы на американских выборах Джо Байдена.

"Если победит Трамп, понятно, что будет происходить. Последнюю пятилетку мы это видим. Поэтому, собственно говоря, существенных изменений не будет. А что произойдет, если выиграет Байден, я думаю, что влияние демократов усилится. Ведь именно при демократах произошло формирование многих грантовых, влиятельных организаций. Плюс усилятся позиции нашего бывшего президента Петра Порошенко, поскольку это было его время и они неоднократно заявляли о хороших отношениях. Поэтому я думаю, что влияние на страну еще больше усилится, а организации Сороса получат еще большую поддержку. Поэтому нам надо это понимать и быть готовыми", – прокомментировал народный депутат.

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Напомним, 3 ноября в Соединенных Штатах состоялись выборы президента и вице-премьера. Американцы выбирали 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.

Как сообщали, рекордные свыше 100 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США до дня выборов.

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