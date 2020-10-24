В Славянске в "день тишины" вбросили фальшивые листовки о снятии кандидата Павла Придворова

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В Славянске в ночь на 24 октября по улицам города и почтовым ящикам жителей политические конкуренты распространили фальшивые листовки с информацией о снятии с выборов кандидата от "Оппозиционной платформы – За Жизнь" Павла Придворова. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

В разбросанных по городу листовках с многотысячным тиражом содержится ложное заявление от "Оппозиционной платформы – За Жизнь" о том, что партия якобы обратилась в ЦИК и отозвала с выборов своего кандидата Павла Придворова. А также призывает людей не идти на выборы и оставаться дома.

"Партии войны продолжают путём грязных технологий, махинаций и фальсификаций делать все, чтобы захватить власть на местах. Против Павла Придворова в Славянске – абсолютного лидера по поддержке людей – развернули колоссальную борьбу, пустив в ход все грязнейшие технологии, а апофеозом этой лживой кампании стали фальшивые листовки о якобы снятии его с выборов, которые в агонии, под покровом ночи, в "день тишины" стали распространять наши оппоненты. Мы обращаемся к правоохранительным органам и представителям ЦИК – наведите порядок и обеспечьте честный и прозрачный избирательный процесс в Украине. Павел Придворов участвует в выборах, ему доверяют люди, доверяет партия и 25 октября он победит, чтобы сделать Славянскую громаду успешной!", – отмечается в заявлении Донецкой региональной организации ОПЗЖ.