В ситуации с телеканалом "112 Украина" присутствует политическая составляющая, - глава НСЖУ

Сергей Томиленко считает действия в отношении телеканала чрезмерными

События вокруг телеканала "112 Украина" свидетельствуют о желании повлиять на крупный новостной телеканал накануне местных выборов.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Председатель НСЖУ прокомментировал последние события вокруг телеканала "112 Украина": "Я считаю, может, преждевременно говорить непосредственно о президенте, но то, что Служба безопасности Украины и прокуратура причастны и они инициируют в суде именно такое обращение непубличным способом получения, по сути, не просто арест на имущество, мы говорим о том, что это не только какие-то материальные ценности, а фактически влияние на редакционную политику. Это возможность назначить своих главных редакторов, назначить людей, которые ответственны за освещение на телеканале, то, очевидно, что такие действия и СБУ, и других структур согласовывались на очень высоком уровне".

Сергей Томиленко отметил, что у должностных лиц или следователей есть право начинать любые производства, реагировать на любые заявления, но есть некоторые границы.

"В то же время, есть определенная граница, которую не надо переходить, когда мы говорим о деятельности средств массовой информации. То есть ничего не предпринимать, что могло бы расцениваться как давление на журналистов и на редакционную политику. Я считаю, что это чрезмерные действия – арест и передача в управление специальному государственному агентству СМИ. Все предыдущие действия с собственностью, с другим могут быть осуществлены без получения редакционного контроля", – заявил председатель НСЖУ.

Сергей Томиленко обратил внимание на еще один аспект.

"Сейчас мы понимаем, что разворачиваются местные выборы, очень напряженная атмосфера, большая политическая конкуренция, поэтому соблазн повлиять на крупный новостной телеканал, все равно, насколько мы понимаем при этой непубличности, при этом резонансе, как раз здесь политическая составляющая присутствует", – заявил председатель НСЖУ.

Как сообщалось, накануне, 6 августа, Шевченковский райсуд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

Канал считает такое требование властей попыткой рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского.

Добавим, что дело велось СБУ с лета прошлого года, и сейчас, накануне местных выборов, спецслужба попыталась его активизировать. Однако суд счел аргументы СБУ и прокуратуры недостаточными и отклонил ходатайство об аресте, указывает издание.