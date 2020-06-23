В Сенате Франции оценили идею создать парламентский "нормандский формат"

Жерар Ларше EPA/ТАСС

В сенате Франции открыты к предложению создать парламентское измерение "нормандского формата". Об этом заявил глава верхней палаты французского парламента Жерар Ларше, сообщают "Риа Новости".

"Когда мы говорим о "нормандском формате", мы говорим о Минских договоренностях. И, естественно, это предложение, которое сделали нам наши друзья из Совета Федерации. Мы готовы к этому вопросу - ко всему, что поможет продвинуться к стабилизации на Украине, возвращению диалога", - сказал Ларше.

Отметим, в марте президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Путин заявил, что Россия всегда готова поддержать идею подключить к "нормандскому формату" парламентариев России, Украины, Германии и Франции, и выразил надежду, что администрация украинского лидера поддержит такую идею.