В семи городах Украины стартовал второй тур выборов мэра

Избирательный процесс продлится традиционно до 20:00

В частности, избирательные участки в указанных населенных пунктах открылись в 8:00 и будут работать в течение дня - до 20:00.

По данным ЦИК, в голосовании по выборам городского головы, которое состоится на 932 избирательных участках, в целом смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582 тыс. избирателей.

Кроме того, в этот день в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов – в 12 поселковых советов, 37 депутатов – в 33 сельских совета.

Заметим, результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городских голов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

ZIK

Напомним, 22 ноября повторное голосование по выборам городского головы назначено в 12 городах 10 регионов, а именно: в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Броварах (Киевская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

Новости по теме: ЦИК определил размер денежного залога во втором туре местных выборов

На 29 ноября назначено повторное голосование на выборах мэра Черновцов.

Как происходило голосование на очередных местных выборах в Украине 25 октября, можно узнать по этой ссылке, а какие полномочия обретут новоизбранные мэры и депутаты разных уровней - здесь.