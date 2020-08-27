В СБУ предлагают не допускать к выборам тех, кто сотрудничает с Россией

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов Главком

СБУ доведет до участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагает не допускать к выборам граждан, сотрудничающих с Российской Федерацией. Также предлагает исключать из избирательных списков тех, кто имеет гражданство других государств. Об этом он заявил на совещании в ситуационном центре при Совете национальной безопасности и обороны Украины, передает пресс-служба СНБО.

"Необходимо законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки лиц, сотрудничающих с государством-агрессором, а также лиц, которые имеют гражданство других государств", - отметил глава СБУ.

Кроме того, с профилактической целью Служба безопасности доведет до всех участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства Украины.

Также, Иван Баканов призвал обратить отдельное внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы "Местные выборы". По его словам, СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем Центральной избирательной комиссии.

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Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что предложил Верховной Раде рассмотреть юридическую сторону вопроса о выборах на Донбассе. Он предложил рассмотреть вопрос о соответствии постановления Верховной Рады о назначении местных выборов Закона.

Впоследствии, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что парламент получил письмо от главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука относительно юридической стороны вопроса выборов на Донбассе. Он отметил, что он является сторонником того, чтобы выборы проходили по всей территории Украины.