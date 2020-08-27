В СБУ предлагают не допускать к выборам тех, кто сотрудничает с Россией
СБУ доведет до участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагает не допускать к выборам граждан, сотрудничающих с Российской Федерацией. Также предлагает исключать из избирательных списков тех, кто имеет гражданство других государств. Об этом он заявил на совещании в ситуационном центре при Совете национальной безопасности и обороны Украины, передает пресс-служба СНБО.
"Необходимо законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки лиц, сотрудничающих с государством-агрессором, а также лиц, которые имеют гражданство других государств", - отметил глава СБУ.
Кроме того, с профилактической целью Служба безопасности доведет до всех участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства Украины.
Также, Иван Баканов призвал обратить отдельное внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы "Местные выборы". По его словам, СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем Центральной избирательной комиссии.
Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что предложил Верховной Раде рассмотреть юридическую сторону вопроса о выборах на Донбассе. Он предложил рассмотреть вопрос о соответствии постановления Верховной Рады о назначении местных выборов Закона.
Впоследствии, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что парламент получил письмо от главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука относительно юридической стороны вопроса выборов на Донбассе. Он отметил, что он является сторонником того, чтобы выборы проходили по всей территории Украины.