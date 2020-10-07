В САП новый руководитель появится в ближайшие месяцы, - Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента

По словам украинского лидера, конкурс на руководящую должность в САП может быть очень большим

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что глава Специальной антикоррупционной прокуратуры появится в ближайшие месяцы. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает "РБК-Украина".

По словам украинского лидера, конкурс на руководящую должность в САП может быть очень большим.

"Вчера было первое заседание комиссии под руководством генпрокурора. На нем присутствовали наши международные партнеры. Это будет большой конкурс, на нем может быть несколько сотен людей. Но думаю, что в ближайшие месяцы новый независимый глава САП будет избран", - сказал Зеленский.

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Напомним, 21 августа стало известно, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что временно исполняющим обязанности главы САП назначен Максим Грищук, ранее занимавший должность первого заместителя Холодницкого.

5 октября Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова анонсировала начало процедуры отбора "мощного, действенного и независимого" главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.