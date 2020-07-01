В российской колонии, где незаконно удерживается украинский политзаключенный Кияшко, вспышка COVID-19

Людмила Денисова Фото из открытых источников

Она отметила, что некоторые политзаключенные уже перенесли инфекционную болезнь

В российской исправительной колонии №11, где незаконно удерживается украинский политзаключенный Игорь Кияшко, вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"В "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Нижегородской области" введен карантин, ведь у многих заключенных клинически подтвердили заражение на COVID-19. Также коронавирусная болезнь была диагностирована у узников, которые держались вместе в одном помещении с Игорем Кияшком", - написала Денисова.

По словам омбудсмена, из-за нехватки койкомест в медицинской части колонии, инфицированных лиц размещают в столовой и клубе для проведения досуга, чем подвергают опасности заражения других заключенных. Она отметила, из-за отсутствия средств индивидуальной защиты и ненадлежащего медико-санитарного обеспечения, некоторые политзаключенные уже перенесли инфекционную болезнь.

"Требую от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и Директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Калашникова срочно обеспечить соблюдение прав граждан Украины. Призываю представителей международных правозащитных организаций применять все возможные механизмы влияния на РФ для защиты и скорейшего освобождения из плена Кремля всех граждан Украины", - добавила Денисова.

Напомним, ранее Людмила Денисова заявила, что в ответ на международные санкции Российская Федерация усиливает издевательства над незаконно удерживаемыми гражданами Украины.