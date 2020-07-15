В России заявили, что Меркель против пересмотра Минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

Меркель и Путин "дали негативную оценку" заявлений Киева

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель "дали негативную оценку" заявлениям Киева относительно пересмотра Минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтверждена безальтернативность Минских соглашений как единственного основания для урегулирования внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, что в данном контексте стороны отметили "важность полной и безусловной реализации Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах "нормандской четверки".

Отметим, что в заявлении правительства Германии по данной беседе такого высказывания Ангелы Меркель не было.

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы к выходу Украины из Минских соглашений, но тогда исчезнет база для переговоров относительно Донбасса.