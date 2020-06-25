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В России обвинили журналиста крымско-татарского телеканала ATR Муждабаева в призывах к терроризму

Айдер Иззетович Муждабаев Фото из открытых источников

В настоящее время СК объявил Муждабаева в международный розыск

Следственный комитет обвинил журналиста крымско-татарского телеканала ATR Айдера Муждабаева в призывах к терроризму за публикации в Facebook. Об этом сообщает пресс-служба СК.

"На территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в социальной сети "Facebook" два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова", - сказано в сообщении.

В настоящее время СК объявил Муждабаева в международный розыск, следствием подготовлены материалы для его заочного ареста

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Напомним, 22 мая Айдер Муждабаев заявил, что его в России официально признали террористом.

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