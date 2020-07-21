В России не видят оснований для "нормандской встречи"

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина отреагировал за заявление президента Украины об ожидания даты встречи

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно будущей "нормандской встречи" в Берлине. В частности, в России пока не видят оснований для проведения саммита, передает телеканал RT.

По словам Пескова, сегодня для проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и РФ в так называемом "нормандском формате" нет "необходимого основания".

Отметим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Швейцарии заявил, что Украина ждет дату встречи в "нормандском формате" в ближайшее время, потому что есть подтверждение с немецкой и французской стороны.

"Есть согласование о том, что Российская Федерация не против встречаться. Думаю, все понимают, как для нас важно встречаться в этом формате. Поэтому мы в ближайшее время ждем дату встречи в нормандском формате", - отметил глава государства.

Как известно, предпосылкой новой встречи в нормандском формате является выполнение договоренностей, достигнутых лидерами "нормандской четверки" во время декабрьского саммита в Париже. Среди договоренностей - полное прекращение огня на Донбассе, обмен удерживаемыми в формате "всех на всех", а также разведение сил по линии соприкосновения.

Напомним, президент Владимир Зеленский ожидает, что завтра, 22 июля, Трехсторонняя контактная группа примет решение о новом перемирии на Донбассе.